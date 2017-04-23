В реконструкции штурма Берлина в парке "Патриот" используют трофейную немецкую технику

Ле Пен проголосовала на президентских выборах во ФранцииМеждународная панорама 23 апреля, 13:27
Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиляМеждународная панорама 23 апреля, 13:22
На востоке Франции людей эвакуировали с избирательного участка из-за подозрительной машиныМеждународная панорама 23 апреля, 13:15
На выборах во Франции проголосовало 28,54% избирателейМеждународная панорама 23 апреля, 13:07
Илья Ковальчук пройдет медобследование в Германии в связи с травмой коленаСпорт 23 апреля, 13:04
МВД Франции привлекает избирателей на участки с помощью мемовМеждународная панорама 23 апреля, 13:00
Геркус: "Локомотив" сделает все, чтобы действия судьи Иванова не остались безнаказаннымиСпорт 23 апреля, 12:54
Копьеметательница Ребрик вновь не смогла выполнить норматив для участия в ЧМ-2017Спорт 23 апреля, 12:50
В реконструкции взятия Берлина в парке "Патриот" задействованы более ста каскадеровАрмия и ОПК 23 апреля, 12:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КУБИНКА /Московская область/, 23 апреля. /ТАСС/. Трофейная немецкая бронетехника и восстановленные советские танки периода Великой Отечественной войны используются в реконструкции Берлинской наступательной операции Красной армии, которая проходит сегодня в подмосковном парке "Патриот". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Для реконструкции операции используется настоящая немецкая и советская бронетехника, отреставрированная и восстановленная реконструкторами, а также техника, принадлежащая киноконцерну "Мосфильм", - сказали в Минобороны.
Как рассказали в министерстве, в ходе реконструкции будут использованы два танка Т34-85, два ИС-2, две самоходные артиллерийские установки, четыре установки залпового огня БМ-13 "Катюша" с советской стороны. "Со стороны "Вермахта" будут задействованы четыре танка PzKpfw IV, два PzKpfw III, танк PzKpfw VI, самоходная артиллерийская установка Sturmgeschtz, а также бронеавтомобили. Кроме того, на земле будут представлены два самолета Messershmitt Bf-109.Е", - сообщили в военном ведомстве.
В ходе реконструкции взятия Берлина зрителям покажут танковые бои, дуэли истребительной авиации, а также действия подразделений пехоты. "Всего на поле будут находиться до 30 образцов автомобильной и бронетанковой техники периода Великой Отечественной войны", - подытожили в Минобороны.