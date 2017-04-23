При подготовке реконструкции взятия Берлина использовали сводки Совинформбюро и фото ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 23 апреля. /ТАСС/. Сводки Совинформбюро, кадры кинохроники и фотографии известного военного фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея сопровождают военно-историческую реконструкцию Берлинской наступательной операции Красной армии, которая проходит в подмосковном парке "Патриот".

"При подготовке сценария использовались исторические документы, воспоминания участников штурма, а также сводки Совинформбюро и передовицы газеты "Красная звезда" за апрель 1945 года. Также на экраны выводятся кадры исторической кинохроники и фотографии военкора Евгения Халдея", - рассказал представитель Минобороны.

Как следует из сценария реконструкции, разработанного Российским военно-историческим обществом, в апреле 1945 года ударные части Красной армии сломили упорное сопротивление врага на полосе обороны Зееловских высот, после чего, преследуя отступающие части Вермахта, достигли столицы Германии. В финале реконструкции будет воспроизведена историческая сцена капитуляции штаба военного коменданта Берлина генерала Вейдлинга и водружение знамени Победы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии над поверженным Рейхстагом.

Штурм столицы гитлеровского рейха начался 25 апреля 1945 года. Силами 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов город был взят в кольцо, общая протяженность которого составила около ста километров. 28 апреля части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район Рейхстага. К 30 апреля подразделения Красной армии ворвались в здание Рейхстага, а к утру 1 мая над ним в числе других был водружен штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, ставший Знаменем Победы.