Знамя Победы поднято над Рейхстагом в парке "Патриот"

ПАРК ПАТРИОТ /Кубинка/, 23 апреля. /ТАСС/. Масштабная реконструкция Берлинской наступательной операции Красной армии, состоявшейся в апреле 1945 года, прошла сегодня в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. "Битва" завершилась взятием построенной здесь копии Рейхстага и водружением на его шпиль Знамени Победы.

В полуторачасовом действии участвовали более 1400 реконструкторов из 125 военно-исторических клубов России, Белоруссии, Израиля, Польши, Италии, Испании, Чехии, Словакии, Латвии, Украины и Германии. Местом проведения боя стала трасса мотокросса парка "Патриот" площадью 400 м на 150 м. Зрители разместились на двух трибунах.

Зрители и погода

По данным организаторов реконструкции - представителей университета "Синергия", число зрителей составило более 10 тысяч человек. Действительно, трибуны перед полем, где состоялись сражения, были заполнены до отказа: пришли военные, кадеты Суворовского училища, много родителей с детьми, молодежь. Кому-то даже не хватило мест. Тех, кто захотел оказаться в гуще событий - на поле реконструкции, - пришлось пугать военной полицией.

В качестве зрителя на трибуну поднялся одетый в гражданское министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Вооружившись флягой армейского образца, глава военного ведомства непротокольно улыбался и разливал чай.

Погода выдалась "штурмовая": порывы шквалистого ветра, хлопья снега и сырость. Пробираясь по трибунам, волонтеры раздавали зрителям дождевики. На поле реконструкции - лужи и грязь, в которой у участников "штурма" засасывало сапоги; одного из реконструкторов пришлось вытаскивать товарищу - все как на реальной войне.

Техника и каскадеры

В "штурме" Берлина участвовало большое для такой площадки количество техники. В частности, реальные машины времен Великой Отечественной войны - советские тяжелые танки ИС-2 и средние Т-34-85, гроза немецких танков - самоходные артиллерийские установки Су-100 и Су-152, различные автомобили марки ГАЗ, знаменитые "Катюши".

С немецкой стороны предпринимали слабые попытки противостоять советской броне танки Pz III, IV и VI. "Фашисты" также задействовали различные бронеавтомобили, зенитки и ручные гранатометы. В роли немецких машин выступили танки и БМП, предоставленные Минобороны РФ. Так, Pz III имитировали с помощью "ряженой" БМП-1, а немецкие танки "Тигр" и "Пантера" - современными Т-72. Получилось очень похоже - из далека и вовсе не отличишь от настоящих.

Всего было использовано более 30 образцов бронетехники на земле, а в небе, изображая Ла-7, вел бой с немецкими истребителями Як-52.

В шоу участвовали более 100 каскадеров. Они "горели" в танках и на мотоциклах, выскакивая из бронетехники, бежали вдоль траншей, оставляя за собой языки пламени.

Бой

Довольно продолжительный бой между силами реконструкторов имитировал различные этапы операции весны 1945 года по уничтожению последнего оплота Вермахта. Определить точно, где какой этап, было непросто, иногда помогал понять только диктор. Однако главный эффект был однозначно достигнут - у зрителей к середине схватки появилось стойкое впечатление присутствия на реальной войне.

Вот рванула целая серия пиротехнических зарядов, и поле заволокло дымом, слышны множественные холостые выстрелы из стрелкового оружия разных калибров. На земле тут и там что- то горит и чадит. По склонам брустверов и насыпей разбросаны оторванные танковые катки и разбитые немецкие машины, увяз в земле свалившийся со столба указатель на Берлин. Кое-где торчат смятые противотанковые ежи и порванная "колючка".

В бой идут немецкие танки, один за другим они вспыхивают подбитые. На взлетке за краем боя застыли немецкие мессеры с вращающимися винтами (за ними из огнетушителей сбивали пламя с горящих "немецких танкистов"). Группа советских бойцов, положив карабины на сгибы локтей, ползет по промозглой земле, их шинели и галифе все в рыжей пыли и грязи. Морские пехотинцы, пригнувшись, наступают за кормой Т-34-85.

Советский солдат сцепился с немецким в рукопашной схватке. Все больше "раненых" и "убитых"...

Взятие Рейхстага

В отдалении, за фальшстенами макетов берлинских жилых домов, - вершина всей развернувшейся композиции - Рейхстаг. Он грязно желтый, весь избитый от попадания артиллерии, в языках копоти и черных провалах от попадания крупных снарядов, его стеклянный купол осыпался, оставив только стальной решатчатый остов.

На поле появляется Адольф Гитлер собственной персоной и пытается убедить фольксштурм в небезнадежности положения, однако его речь обрывается после наступления советской армии. Большая группа советских воинов бежит к Рейхстагу и водружает на него три знамени, включая копию Знамени Победы, на центральный шпиль. Следует сцена капитуляции штаба военного коменданта Берлина генерала Вейдлинга.

Самые благодарные зрители

Самыми благодарными зрителями реконструкции оказались дети. На протяжении всего представления они кричали и даже визжали от восторга. Причем представители движения "Юнармия" не отставали от "гражданских". Поучаствовать в реконструкции, как заявлялось изначально, юнармейцам так и не удалось - слишком взрослая постановка разворачивалась на поле. Возможно, удастся сделать это в следующий раз, надеются они.

Реконструкторы и история

Основным языком общения участников масштабной реконструкции Берлинской наступательной операции стал русский, рассказали журналистам сами реконструкторы. Возможность участвовать в штурме Берлина они назвали для себя большой честью.

Так, представитель клуба военно-исторической реконструкции Израиля "Фронт без флангов" Натан Гринберг заявил: "Для нас большая честь приехать сегодня сюда и вместе с нашими друзьями, чьи деды и прадеды когда-то выполняли эту задачу, которую мы сегодня попытались показать, вспомнить, самим почувствовать хотя бы на секунду, что это такое, и дать возможность зрителям увидеть, что каждый миллиметр освобожденной земли давался большим потом и кровью".

А реконструктор из Польши Мирослав Майковский отметил: "Для нас, для поляков, эта реконструкции очень важна, потому что поляки и русские солдаты вместе воевали. Это история для нас очень важна".

При подготовке сценария использовались исторические документы, воспоминания участников штурма, а также сводки Совинформбюро, фотографии известного военного фотокорреспондента ТАСС Евгения Халдея и передовицы газеты "Красная звезда" за апрель 1945 года. Сценарий реконструкции был разработан Российским военно-историческим обществом.

Штурм столицы гитлеровского рейха начался 25 апреля 1945 года. Силами 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов город был взят в кольцо, общая протяженность которого составила около ста километров. 28 апреля части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район Рейхстага. К 30 апреля подразделения Красной армии ворвались в здание Рейхстага, а к утру 1 мая над поверженным фашистским логовом в числе других был водружен штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, ставшей Знаменем Победы.