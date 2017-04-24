Минобороны РФ опубликует редкие фото времен Великой Отечественной войны

Остались на второй год: российские теннисистки проиграли бельгийкам в Кубке ФедерацииСпорт 24 апреля, 0:21
Минобороны РФ опубликует редкие фото времен Великой Отечественной войныАрмия и ОПК 24 апреля, 0:01
Месси забил за "Барселону" 500-й гол в карьереСпорт 23 апреля, 23:58
"Реал" в меньшинстве проиграл "Барселоне" в матче чемпионата Испании по футболуСпорт 23 апреля, 23:42
Впервые за шесть лет: российские хоккеисты выиграли бронзу юниорского ЧМСпорт 23 апреля, 23:30
Макрон объявил о победе в первом туре президентских выборов во ФранцииМеждународная панорама 23 апреля, 23:26
Ле Пен набирает 23,6%, Макрон - 22,8% после подсчета голосов 28 млн избирателейМеждународная панорама 23 апреля, 22:51
Могерини: подрыв машины ОБСЕ говорит о необходимости урегулирования конфликта на УкраинеМеждународная панорама 23 апреля, 22:49
Мыскина: теннисистки РФ сделали все возможное в матче Кубка Федерации с бельгийкамиСпорт 23 апреля, 22:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликует на своем сайте редкие фотоснимки времен Великой Отечественной войны в рамках проекта "Наша Победа в объективе". Об это сообщила пресс-служба министерства.
"В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Минобороны России запускает мультимедийный военно-исторический цикл "Наша победа в объективе". Цикл состоит из пяти видеосюжетов и интернет-приложения "Фотоальбом Победы", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, первые три видеоролика цикла – "Конструкторы Победы", "Герои Победы", "Письма и песни Победы" - посвящены конструкторам оружия, командирам и бойцам Красной Армии. В приложении "Фотоальбом Победы" собраны более 300 фотографий военных корреспондентов, на которых запечатлены будни солдат с первых дней войны и до штурма Берлина в 1945 году.
Всего в ходе подготовки проекта были оцифрованы и восстановлены свыше 20 тыс. снимков из архива негативов периода Великой Отечественной войны, отметили в Минобороны.