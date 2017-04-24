Минобороны РФ опубликует редкие фото времен Великой Отечественной войны

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликует на своем сайте редкие фотоснимки времен Великой Отечественной войны в рамках проекта "Наша Победа в объективе". Об это сообщила пресс-служба министерства.

"В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Минобороны России запускает мультимедийный военно-исторический цикл "Наша победа в объективе". Цикл состоит из пяти видеосюжетов и интернет-приложения "Фотоальбом Победы", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, первые три видеоролика цикла – "Конструкторы Победы", "Герои Победы", "Письма и песни Победы" - посвящены конструкторам оружия, командирам и бойцам Красной Армии. В приложении "Фотоальбом Победы" собраны более 300 фотографий военных корреспондентов, на которых запечатлены будни солдат с первых дней войны и до штурма Берлина в 1945 году.

Всего в ходе подготовки проекта были оцифрованы и восстановлены свыше 20 тыс. снимков из архива негативов периода Великой Отечественной войны, отметили в Минобороны.