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Инспекторы США и Италии 24-28 апреля совершат наблюдательный полет над Белоруссией и РФ

Армия и ОПК
24 апреля, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Полет будет осуществлен в рамках международного Договора по открытому небу
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Совместная миссия США и Италии с 24 по 28 апреля выполнит наблюдательный полет над территорией Белоруссии и России в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу в период с 24 по 28 апреля совместная миссия Италии и США выполнит наблюдательный полет над территорией группы государств - участников Договора - Республики Беларусь и Российской Федерации - на румынском самолете наблюдения Ан-30", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, российские специалисты на борту самолета будут следить за строгим соблюдением согласованных параметров полета и применением предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

В ведомстве также отметили, что Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия, вся установленная на нем аппаратура прошла международное освидетельствование.

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