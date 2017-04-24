Инспекторы США и Италии 24-28 апреля совершат наблюдательный полет над Белоруссией и РФ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Совместная миссия США и Италии с 24 по 28 апреля выполнит наблюдательный полет над территорией Белоруссии и России в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу в период с 24 по 28 апреля совместная миссия Италии и США выполнит наблюдательный полет над территорией группы государств - участников Договора - Республики Беларусь и Российской Федерации - на румынском самолете наблюдения Ан-30", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, российские специалисты на борту самолета будут следить за строгим соблюдением согласованных параметров полета и применением предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

В ведомстве также отметили, что Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия, вся установленная на нем аппаратура прошла международное освидетельствование.