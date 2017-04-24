Инспекторы США и Италии 24-28 апреля совершат наблюдательный полет над Белоруссией и РФ

Остались на второй год: российские теннисистки проиграли бельгийкам в Кубке ФедерацииСпорт 24 апреля, 0:21
Минобороны РФ опубликует редкие фото времен Великой Отечественной войныАрмия и ОПК 24 апреля, 0:01
Месси забил за "Барселону" 500-й гол в карьереСпорт 23 апреля, 23:58
"Реал" в меньшинстве проиграл "Барселоне" в матче чемпионата Испании по футболуСпорт 23 апреля, 23:42
Впервые за шесть лет: российские хоккеисты выиграли бронзу юниорского ЧМСпорт 23 апреля, 23:30
Макрон объявил о победе в первом туре президентских выборов во ФранцииМеждународная панорама 23 апреля, 23:26
Ле Пен набирает 23,6%, Макрон - 22,8% после подсчета голосов 28 млн избирателейМеждународная панорама 23 апреля, 22:51
Могерини: подрыв машины ОБСЕ говорит о необходимости урегулирования конфликта на УкраинеМеждународная панорама 23 апреля, 22:49
Мыскина: теннисистки РФ сделали все возможное в матче Кубка Федерации с бельгийкамиСпорт 23 апреля, 22:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Совместная миссия США и Италии с 24 по 28 апреля выполнит наблюдательный полет над территорией Белоруссии и России в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу в период с 24 по 28 апреля совместная миссия Италии и США выполнит наблюдательный полет над территорией группы государств - участников Договора - Республики Беларусь и Российской Федерации - на румынском самолете наблюдения Ан-30", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, российские специалисты на борту самолета будут следить за строгим соблюдением согласованных параметров полета и применением предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.
В ведомстве также отметили, что Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия, вся установленная на нем аппаратура прошла международное освидетельствование.