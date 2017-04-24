Малый ракетный корабль "Град" заложат на заводе в Татарстане

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Десятый малый ракетный корабль нового поколения проекта 21631 с присвоенным наименованием "Град" заложат для ВМФ России на Зеленодольском заводе им. Горького в Республике Татарстан. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"24 апреля 2017 года в г. Зеленодольске (Республика Татарстан) на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" состоится торжественная церемония закладки новейшего малого ракетного корабля проекта 21631. Приказом главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Владимира Королева кораблю присвоено наименование "Град", - говорится в сообщении.

"Малые ракетные корабли, строящиеся для ВМФ России на Зеленодольском судостроительном заводе, отлично зарекомендовали себя, выполняя задачи в ближней и дальней морской зоне. Они способны решать целый комплекс задач, что соответствует современным вызовам на море. Потенциал надводных сил Военно-морского флота с включением в их состав надводных кораблей с высокоточным оружием на борту возрастет до уровня, позволяющего выполнять задачи любой сложности в составе группировок флота и одиночно", - отметил главком ВМФ России адмирал Владимир Королев накануне церемонии закладки.

Малые ракетные корабли проекта 21631 имеют водоизмещение около 950 тонн и способны развивать скорость до 25 узлов. Они оснащаются ракетным комплексом "Калибр", артиллерийской установкой А-190 калибра 100 миллиметров, а также пусковыми установками "Гибка" для зенитных ракет "Игла" и зенитным артиллерийским комплексом АК-630-2 "Дуэт". На данный момент в состав ВМФ России входят пять кораблей проекта 21631, еще четыре находятся в постройке на Зеленодольском заводе в различной степени готовности.