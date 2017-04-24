Казахстан поставит на дежурство пять комплексов ПВО С-300 в этом году

АСТАНА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Министерство обороны Казахстана до конца года установит на боевое дежурство пять дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300, полученных от России, для выполнения задач по противовоздушной обороне республики. Об этом сообщил министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков в ходе "правительственного часа" в мажилисе (нижней палате) парламента.

"Хотел бы обратить внимание на систему противовоздушной обороны. На сегодняшний день мы от Российской Федерации получили пять дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300, которые в конце этого года поставим на боевое дежурство, и вопрос создания системы противовоздушной обороны будет практически решен", - информировал Жасузаков.

По его словам, сейчас в Казахстане организовано производство трехкоординатных радиолокационных станций "НУР". "Мы практически первый комплект уже поставили для прикрытия Астаны, второй устанавливаем в Караганде. В дальнейшем планируем увеличить их приобретение для того, чтобы заменить старые имеющиеся комплекты радиолокационных станций", - сообщил глава Минобороны.

Жасузаков отметил, что в этом вопросе особое внимание уделяется обороне Астаны. "Сейчас развернули здесь необходимые силы и средства и приобретаем новые радиолокационные станции, чтобы наблюдать за низколетящими целями", - пояснил министр.