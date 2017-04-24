Иванов: российские военные базы в Арктике не угрожают международной безопасности

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов не видит угроз для международной безопасности в размещении российских военных баз в Арктике. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу RT.
"Я не вижу военной активности в Арктике (со стороны РФ - прим. ТАСС). Я был министром обороны и знаю, о чем говорю. У нас есть несколько, как их называют, новых военных баз, но они не новые, они достались нам от СССР. Наши базы не оказывают влияния на международную безопасность, они исключительно оборонительные", - подчеркнул он.
Кроме того, по словам Иванова, российские военные базы помогают исследовать Арктику в мирных целях, например, для изучения погодных изменений и движения тающих льдов.