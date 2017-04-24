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Иванов: российские военные базы в Арктике не угрожают международной безопасности

Армия и ОПК
24 апреля, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Российские базы в Арктике являются исключительно оборонительными, подчеркнул спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов не видит угроз для международной безопасности в размещении российских военных баз в Арктике. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу RT.

"Я не вижу военной активности в Арктике (со стороны РФ - прим. ТАСС). Я был министром обороны и знаю, о чем говорю. У нас есть несколько, как их называют, новых военных баз, но они не новые, они достались нам от СССР. Наши базы не оказывают влияния на международную безопасность, они исключительно оборонительные", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Иванова, российские военные базы помогают исследовать Арктику в мирных целях, например, для изучения погодных изменений и движения тающих льдов.

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