Иванов: российские военные базы в Арктике не угрожают международной безопасности

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов не видит угроз для международной безопасности в размещении российских военных баз в Арктике. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу RT.

"Я не вижу военной активности в Арктике (со стороны РФ - прим. ТАСС). Я был министром обороны и знаю, о чем говорю. У нас есть несколько, как их называют, новых военных баз, но они не новые, они достались нам от СССР. Наши базы не оказывают влияния на международную безопасность, они исключительно оборонительные", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Иванова, российские военные базы помогают исследовать Арктику в мирных целях, например, для изучения погодных изменений и движения тающих льдов.