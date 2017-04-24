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Испытания системы С-500 по уничтожению реальных целей могут пройти в Казахстане

Армия и ОПК
24 апреля, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов также отметил, что система С-500, которая придет на смену С-400, создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Испытания зенитной ракетной системы С-500 со стрельбой на максимальную дальность по реальным целям могут пройти в Казахстане. Об этом заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.

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"При работе на полигоне Капустин Яр ограничения на дальность стрельбы существенные и составляют около 100 км. При этом в последующем сохраняется возможность переезда на полигон в Казахстане, где соответствующие площадки использовались для испытаний зенитно-ракетных систем большой и средней дальности и противоракетной обороны еще в 70-80-е годы прошлого столетия. Вторая часть испытаний с реальными перехватами может быть организована именно там", - заявил Созинов в интервью, опубликованном в журнале "Национальная оборона".

Конструктор рассказал, что система С-500, которая придет на смену С-400, создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. "Наша система должна уметь бороться с теми средствами, которые сегодня еще отсутствуют, но могут появиться", - сказал Созинов, отметив, что речь идет о перехвате целей на высоте сотни километров от поверхности земли.

Ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин сообщал, что работа по созданию комплекса идет планово, а заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный заявил, что С-500 поступят на вооружение в Воздушно-космические силы в ближайшее время. Начальник Военной академии воздушно-космической обороны им. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров отметил также, что в Вооруженных силах России уже началась подготовка специалистов для работы на комплексах С-500.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. 8 апреля 2017 года замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.

Созинов также сообщил, что испытания системы С-350 "Витязь" завершатся в этом году.

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"Работы по государственным испытаниям системы будут завершены в этом году, сейчас идут предварительные стрельбовые испытания", - сказал он.

По словам Созинова, локационные средства и средства управления испытаны в должном объеме, каких-либо принципиальных замечаний к ним нет.

"За оставшееся до завершения испытаний время необходимо набрать статистику по боевым пускам с перехватом реальных мишеней в разных условиях маневрирования и так далее", - сказал генконструктор.

Генеральный конструктор также сообщил, что морской комплекс "Полимент-Редут" получит ракеты, унифцированные с С-350.

"В рамках ОКР (опытно-конструкторской работы - прим. ТАСС) "Полимент-Редут-Р" создается три типа ракет для оснащения соответствующих кораблей: малой, средней и переходной дальности", - сказал он в интервью, опубликованном в журнале "Национальная оборона".
"Ракеты ЗРК "Полимент-Редут" унифицированы с ЗРС С-350 "Витязь", - добавил генконструктор.

Все ракеты нового поколения создаются с активными головками самонаведения, с инерциальными системами управления и обладают очень высокими маневренными характеристиками для поражения всего спектра атакующих объектов, отметил Созинов.

 

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