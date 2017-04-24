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Рогозин принял участие в закладке нового малого ракетного корабля проекта 21631

Армия и ОПК
24 апреля, 11:15 UTC+3 ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 24, апреля. /ТАСС
Церемония прошла на "Зеленодольском заводе им. А. М. Горького"
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ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, 24 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин принял участие в торжественной церемонии закладки нового малого ракетного корабля проекта 21631. Церемония прошла на "Зеленодольском заводе им. А. М. Горького".

Строительство малых ракетных кораблей проекта 21631 началось в 2010 году. По результатам проведения закрытого конкурса победителем был объявлен ОАО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького". В конкурсе участвовало 9 предприятий.

Головной корабль проекта 21631 зав. № 631 "Град Свияжск" был заложен 29 августа 2010 года. На сегодняшний день государственному заказчику сданы пять кораблей проекта 21631: "Град Свияжск" (в 2013 году), "Углич" (в 2013 году), "Великий Устюг" (в 2014 году), все три корабля входят в состав Каспийской флотилии. "Зеленый Дол" и "Серпухов" сданы в 2015 году и входят в состав Черноморского флота.

Задача кораблей проекта 21631 - охрана и защита экономической зоны государства. Достоинства и уникальность кораблей проекта 21631 состоит в том, что при малом водоизмещении они оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Ударное вооружение позволяет поражать не только надводные корабли противника, но и наземные объекты, расположенные на значительном расстоянии от береговой линии. Установленный на кораблях водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье.

Корабельная 30-мм автоматическая артиллерийская установка может выполнять задачи по уничтожению самолетов, вертолетов и других средств воздушного нападения противника, поражению малоразмерных морских надводных и береговых целей.

Примечательно, что во время военной операции в Сирии "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" совместно с ракетным крейсером "Дагестан" Каспийской флотилии нанесли удары крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Каспийского моря по объектам инфраструктуры ИГ.

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