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Вертолетчики ТОФ отработали посадку на палубу БПК "Адмирал Пантелеев"

Армия и ОПК
25 апреля, 3:35 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Пилоты совершили 25 посадок на корабль, находящийся на ходу, в дрейфе и при стоянке на якоре в различное время суток
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Экипажи противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали дневные и ночные взлеты и посадки на палубу большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев", сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"В ходе проведения учебно-тренировочных полетов в морских полигонах Тихоокеанского флота, летчиками корабельных вертолетов совершено 25 посадок на корабль, находящийся на ходу, в дрейфе и при стоянке на якоре в различное время суток. В рамках мероприятий боевой подготовки, вертолетчики под руководством опытных инструкторов отработали вопросы восстановления летных навыков, а один экипаж совершил свои первые посадки на палубу авианосного корабля", - сообщил Матвеев.

По его словам, посадки на корабль являются наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации. Матвеев отметил, что особое внимание уделялось ночным полетам, когда вертолетчики заходили на посадку по приборам и выполнили полеты над морем.

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