Противолодочники ТОФ отработали дозаправку в воздухе на высоте около 6 км

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ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Летчики авиационной базы Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали дозаправку топливом дальних противолодочных самолетов Ту-142 на высоте примерно шесть километров, сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.
"В ходе выполнения мероприятий боевой подготовки экипажи самолетов отработали дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78 командования дальней авиации ВКС России. Во время полета на высоте около 6 тысяч метров и при скорости 500-550 км/ч летчик Ту-142, имеющего взлетную массу свыше 180 тонн, должен приблизиться к воздушному танкеру на расстояние 10-15 метров и выполнить контакт с конус-датчиком заправщика, после чего выдержать место в строю до полной заправки топлива", - рассказал Матвеев.
Дозаправка в воздухе позволяет увеличить радиус действия и возможности дальних противолодочных самолетов Ту-142 и дает им возможность действовать в районах, находящихся на большом удалении от мест базирования, добавил Матвеев.