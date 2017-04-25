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Впервые за несколько лет в ВВО стажируются будущие боевые вертолетчики

Армия и ОПК
25 апреля, 6:34 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 25, апреля. /ТАСС
Пилоты приступили к проведению первых самостоятельных практических полетов на ударных боевых вертолетах Ми-24, транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8АМТШ и разведывательно-ударных вертолетах Ка-52
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апреля. /ТАСС/. Впервые за последние несколько лет в соединения армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) на войсковую стажировку прибыли курсанты Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков, во время стажировки курсанты изучают технические характеристики авиатехники и оттачивают технику пилотирования боевых вертолетов, сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Будущие офицеры уже приступили к проведению первых самостоятельных практических полетов на ударных боевых вертолетах Ми-24, транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8АМТШ и разведывательно-ударных вертолетах Ка-52. Стажеры-летчики выполнили свои первые практические полеты под руководством опытных инструкторов и офицеров наставников. Всего в соединения армейской авиации Восточный военный округа прибыли около двух десятков молодых летчиков-стажеров", - сообщил Гордеев.

Он рассказал, что, оттачивая навыки пилотирования, стажеры выполняют полеты по кругу, отрабатывают висение в воздухе, осуществляют "полеты в зону" и по заданному маршруту, учатся навигации, разведке, ориентированию на незнакомой местности, отрабатывают заходы на посадку и другие приемы.

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