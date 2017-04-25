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НПО "Сатурн" прорабатывает контракты на сумму 153 млрд рублей на период до 2023 года

Армия и ОПК
25 апреля, 9:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
В связи с прекращением украинской стороной военно-технического сотрудничества с РФ реализуется программа импортозамещения, направленная на организацию производства газотурбинных агрегатов
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Общая сумма контрактов, которые находятся в проработке у НПО "Сатурн", в том числе, в рамках гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества на период до 2023 года, составляет 153 млрд рублей. Об этом говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Рыбинск, в ходе которого он посетит НПО "Сатурн".

"Портфель твердых заказов ПАО "НПО "Сатурн" до 2020 года составляет 71 млрд рублей. Объем контрактов в проработке ориентировочно до 2023 года составляет 153 млрд рублей, из которых более 70% - это заказы по ГОЗ и ВТС", - говорится в материалах.

На предприятии в связи с прекращением украинской стороной военно-технического сотрудничества с РФ реализуется программа импортозамещения, направленная на организацию производства газотурбинных агрегатов для кораблей ВМФ России, в рамках которой осуществляются три опытно-конструкторских работы и два инвестиционных проекта.

"Общий объем финансирования данных работ и проектов превышает 16,9 млрд рублей", - говорится в материалах.

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