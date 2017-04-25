"Вертолеты России" впервые покажут "Ансат" на выставке в Мексике

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) покажет легкий многоцелевой вертолет "Ансат" и противопожарный Ка-32A11BC на международном аэрокосмическом салоне FAMEX-2017 в Мексике. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

"Мы рассматриваем Мексику как одного из своих основных партнеров в Латиноамериканском регионе. Хотим познакомить наших мексиканских партнеров с легким вертолетом "Ансат", который благодаря множеству модификаций способен успешно решать задачи как гражданских, так и силовых структур", - сообщил заместитель генерального директора холдинга по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков, добавив, что на предстоящей выставке, которая пройдет с 26 по 29 апреля на военной авиабазе Санта-Люсия, компания уделит большое внимание вопросам сервиса и послепродажного обслуживания.

"Вертолеты России" представят "Ансат" в VIP-модификации и многоцелевой Ка-32A11BC в противопожарном варианте. Модельный ряд техники военного назначения будет представлен транспортным вертолетом Ми-17В-5. Кроме того, на стенде "Рособоронэкспорта" будет продемонстрирована модель вертолета Ка-226Т.

Военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 относится к семейству Ми-8/17 и поставляется для различных силовых структур РФ и зарубежных стран. Он способен перевозить до четырех тонн внутри фюзеляжа или на внешней подвеске. Вертолет также может использоваться для выполнения боевых задач с применением различного вооружения, проведения поисково-спасательных и санитарных операций.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, рассчитанный на семь - девять мест. Вертолет способен перевозить 1,3 тонны полезной нагрузки в кабине и имеет возможность быстрой трансформации салона. В декабре 2014 года был сертифицирован для пассажирских перевозок. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация с медицинским модулем.

Вертолет Ка-32А11ВС предназначен для выполнения поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, транспортировки грузов, эвакуации больных и пострадавших, пожаротушения, а также патрулирования.