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Росгвардия разрабатывает универсальный прибор для выявления отравляющих веществ

Армия и ОПК
25 апреля, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Дозиметр под рабочим названием "Эдельвейс" будет предназначен для индивидуального и коллективного использования
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Росгвардия разрабатывает универсальный дозиметр, позволяющий единовременно определять наличие радиоактивных и отравляющих веществ, прибор планируется принять на вооружение к началу следующего года. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела радиационной, химической и биологической защиты Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ Сергей Богданов.

"Сейчас мы создаем один прибор, который будет реагировать и на радиоактивные вещества, и на отравляющие, и на химически опасные вещества, и подавать сигнал как о химическом заражении, так и о радиоактивном заражении", - сказал Богданов. Он уточнил, что дозиметр будет предназначен и для индивидуального, и для коллективного пользования.

"Этот прибор пока что носит название "Эдельвейс", так предложила компания-разработчик, но это рабочее название. Он поступит на вооружение Росгвардии в конце текущего - начале следующего года", - добавил Богданов.

По его словам, также планируется работа по использованию беспилотных летательных аппаратов для ведения традиционной химической разведки.

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