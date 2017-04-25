Росгвардия разрабатывает универсальный прибор для выявления отравляющих веществ

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Росгвардия разрабатывает универсальный дозиметр, позволяющий единовременно определять наличие радиоактивных и отравляющих веществ, прибор планируется принять на вооружение к началу следующего года. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела радиационной, химической и биологической защиты Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ Сергей Богданов.

"Сейчас мы создаем один прибор, который будет реагировать и на радиоактивные вещества, и на отравляющие, и на химически опасные вещества, и подавать сигнал как о химическом заражении, так и о радиоактивном заражении", - сказал Богданов. Он уточнил, что дозиметр будет предназначен и для индивидуального, и для коллективного пользования.

"Этот прибор пока что носит название "Эдельвейс", так предложила компания-разработчик, но это рабочее название. Он поступит на вооружение Росгвардии в конце текущего - начале следующего года", - добавил Богданов.

По его словам, также планируется работа по использованию беспилотных летательных аппаратов для ведения традиционной химической разведки.