Серийное производство российских двигателей для кораблей ВМФ РФ начнется с 2018 года

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РЫБИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Рыбинское НПО "Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) с 2018 года рассчитывает выйти на серийное производство отечественных двигателей для кораблей ВМФ России. Об этом сообщили в пресс-службе ОДК.
Там отметили, что этому поспособствует создаваемый на рыбинском предприятии уникальный сборочно-испытательный комплекс, который предназначен для проведения всех видов испытаний корабельных газотурбинных двигателей (ГТД), газотурбинных и дизель-газотурбинных агрегатов. Также ОДК реализует инвестиционный проект "Техническое перевооружение предприятия для обеспечения производства газотурбинного двигателя М90ФР".
"Реализация указанного комплекса работ позволит НПО "Сатурн" с 2018 года перейти на серийное производство ГТД М70ФРУ, М70ФРУ-2, М70ФРУ-Р, М90ФР, ГТА М35Р и М70, а также агрегатов на основе перспективных двигателей с модернизацией редукторных комплексов и систем управления", - сказали в корпорации.
Там отметили, что технологические решения, заложенные в испытательный комплекс, позволяют испытывать корабельные агрегаты более чем 20 различных конфигураций. "Комплекс является универсальным кластером, который не только полностью обеспечивает на этапе импортозамещения текущие потребности РФ в части силовых агрегатов, но позволит испытывать и перспективные газотурбинные двигатели и агрегаты", - сказали в ОДК.
В настоящее время завершены общестроительные работы, благоустроена прилегающая территория, установлены основные технологические системы и оборудование. Первичная аттестация испытательных стендов, метрологическая поверка измерительных систем комплекса и его ввод в промышленную эксплуатацию запланированы на декабрь 2017 года.
ОДК также намерена создать семейство перспективных морских двигателей.
"Продуктовой стратегией ОДК предусмотрены мероприятия, которые позволят в период до 2020 года обеспечить ВМФ РФ современными двигателями российского производства, а с учетом предлагаемых к реализации инициативных проектов создать до 2025 года семейство перспективных морских газотурбинных двигателей и агрегатов", - сказали в пресс-службе.
В корпорации напомнили, что в настоящее время ей ведется ряд опытно-конструкторских работ, направленных на создание отечественных двигателей для кораблей ВМФ РФ вместо украинских.
Современные российские боевые корабли, в частности, фрегаты проектов 22350 и 11356, ранее оснащались силовыми установками николаевского "Зоря"-"Машпроект". Чтобы избежать зависимости от украинских поставок, главкомат ВМФ России еще в начале 2000-х годов утвердил "Концепцию создания и применения газотурбинных двигателей и агрегатов надводных кораблей ВМФ" и возложил функции комплексного поставщика на рыбинское НПО "Сатурн" (входит в состав ОДК).
Морской двигатель пятого поколения будет мощнее и экономичнее предшественников.
"ОДК планирует выполнить ряд научно-исследовательских работ по созданию и исследованию новых коррозионно-стойких жаропрочных сплавов, малоэмиссионных камер сгорания морских ГТД (газотурбинный двигатель - прим. ТАСС), определению облика морского двигателя пятого поколения", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что в инициативном порядке специалистами НПО "Сатурн" (входит в ОДК) был проведен комплекс расчетно-исследовательских работ по совершенствованию параметров цикла базового газогенератора, которые влияют на мощность и экономичность будущих морских двигателей.
"Дальнейшее развитие морских ГТД может быть направлено по пути увеличения мощности, а также повышения их коэффициента полезного действия", - отметили в ОДК.