Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин на НПО "Сатурн" дал старт производству корабельных газотурбинных двигателей

Армия и ОПК
25 апреля, 15:42 UTC+3 РЫБИНСК РЫБИНСК 25, апреля. /ТАСС
В присутствии президента РФ на предприятии были начаты испытания газотурбинного агрегата М-35Р-1 с двигателем М-70ФРУ-2 для морских программ
Поделиться
Материал из 1 страницы

РЫБИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения НПО "Сатурн" - одного из ведущих предприятий "Объединенной двигателестроительной корпорации" - дал старт масштабному проекту в сфере импортозамещения - производству в России корабельных газотурбинных двигателей.

В присутствии президента на предприятии были начаты испытания газотурбинного агрегата М-35Р-1 с двигателем М-70ФРУ-2 для морских программ.

Путин из диспетчерской дал команду на технический пуск газотурбинного агрегата. Его испытания проводятся в уникальном сборочно-испытательном комплексе, построенном на предприятии.

Глава государства поблагодарил работников НПО "Сатурн". Путин напомнил, что корни сегодняшнего события - в 2014 году, "когда некоторые партнеры отказались от поставок в Россию". "Тогда мы и приняли решение: не будем делать что- то такое среднее, а будем отрабатывать свои собственные новые продукты, свои новые решения, свои новые машины, и мы даже пошли на то, чтобы сместить вправо программу перевооружения российского флота, ожидая вашу машину", - подчеркнул он.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил, что сегодняшний проект - "это не просто запуск производства нового двигателя, это начало деятельности новой отрасли - газотурбинного двигателестроения". "До сих пор все корабельные газотурбинные двигатели собирались только на Украине, в Николаеве. Сегодняшний день - это фактически запуск новой отрасли - корабельного двигателестроения", - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что отрасль была создана в рекордные сроки - фактически за два с половиной года от момента принятия решения. "Это будут самые различные агрегаты, разноразмерные, в том числе для кораблей на воздушной подушке", - добавил Рогозин.

"Никогда мы этого не делали. Они (украинская сторона) думали, что они нас поставили в угол, и мы не сможем закончить строительство фрегатов, но мы это сделали", - заявил Рогозин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Хищные птицы армии
Триумф “Ворчуна”
Cекретный "охотник" подводных сил России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: Порошенко хочет снять с себя ответственность за подпись под минскими соглашениями
2
Под Липецком из-за обрушения склада разлилось несколько тонн сока
3
В Саратовской области подростка покусал лев
4
Песков: Киев сделал новый шаг к отторжению ЛНР, обесточив эту территорию
5
Медведев: низкий уровень культуры чреват агрессией и нетерпимостью
6
Актеры "Игры престолов" получат самые большие гонорары в истории ТВ
7
Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделений
Темы дня
Загрузка...
Реклама