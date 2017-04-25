Путин на НПО "Сатурн" дал старт производству корабельных газотурбинных двигателей

РЫБИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения НПО "Сатурн" - одного из ведущих предприятий "Объединенной двигателестроительной корпорации" - дал старт масштабному проекту в сфере импортозамещения - производству в России корабельных газотурбинных двигателей.

В присутствии президента на предприятии были начаты испытания газотурбинного агрегата М-35Р-1 с двигателем М-70ФРУ-2 для морских программ.

Путин из диспетчерской дал команду на технический пуск газотурбинного агрегата. Его испытания проводятся в уникальном сборочно-испытательном комплексе, построенном на предприятии.

Глава государства поблагодарил работников НПО "Сатурн". Путин напомнил, что корни сегодняшнего события - в 2014 году, "когда некоторые партнеры отказались от поставок в Россию". "Тогда мы и приняли решение: не будем делать что- то такое среднее, а будем отрабатывать свои собственные новые продукты, свои новые решения, свои новые машины, и мы даже пошли на то, чтобы сместить вправо программу перевооружения российского флота, ожидая вашу машину", - подчеркнул он.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил, что сегодняшний проект - "это не просто запуск производства нового двигателя, это начало деятельности новой отрасли - газотурбинного двигателестроения". "До сих пор все корабельные газотурбинные двигатели собирались только на Украине, в Николаеве. Сегодняшний день - это фактически запуск новой отрасли - корабельного двигателестроения", - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что отрасль была создана в рекордные сроки - фактически за два с половиной года от момента принятия решения. "Это будут самые различные агрегаты, разноразмерные, в том числе для кораблей на воздушной подушке", - добавил Рогозин.

"Никогда мы этого не делали. Они (украинская сторона) думали, что они нас поставили в угол, и мы не сможем закончить строительство фрегатов, но мы это сделали", - заявил Рогозин.