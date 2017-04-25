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Программа импортозамещения вертолетных двигателей ВК-2500 будет завершена к 2019 г.

Армия и ОПК
25 апреля, 15:42 дата обновления: 25 апреля, 15:47 UTC+3
Как сообщил президенту РФ глава Объединенной двигателестроительной корпорации, уже в 2017 году планируется произвести 130 таких двигателей
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РЫБИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) в этом году планирует произвести 130 вертолетных двигателей ВК-2500, а к 2019 году завершит программу импортозамещения в этой сфере. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава корпорации Александр Артюхов.

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"В этом году у нас план - 130 (двигателей ВК-2500 - прим. ТАСС), а к 2019 году мы полностью закрываем вертолетные двигатели из Украины", - сказал он.

По его словам, этот двигатель гораздо надежнее в работе и на нем установлена цифровая система управления.

Турбовальный двигатель ВК-2500 предназначен для модернизации средних вертолетов Ми-8МТ/Ми-17, Ми-24, Ми-14, Ка-32, Ка-50, Ми-28. Разработан в 2001 году, на 15-20% мощнее базового двигателя ТВ3-117ВМА, имеет новую цифровую систему автоматического регулирования и контроля, а также отличается увеличенным ресурсом эксплуатации. В 2000-2001 годах двигатель завершил сертификационные и государственные стендовые испытания.

Серийное производство осуществлялось на украинском ОАО "Мотор Сич", поставки агрегатов прекратились после разрыва военно-технического сотрудничества РФ и Украины.

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