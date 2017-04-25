Путину доложили о решении проблемы зависимости ВМФ от импортных газотурбинных агрегатов

РЫБИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Проблема зависимости российского военно-морского флота от импортных газотурбинных агрегатов полностью решена, доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в Ростех) Александр Артюхов.

Глава государства посетил НПО "Сатурн", где осмотрел сборочно-испытательный комплекс корабельных газотурбинных агрегатов имени Федора Ушакова, ознакомился с разработками предприятия и дал старт испытаниям отечественного корабельного газотурбинного агрегата.

Демонстрируя Путину один из двигателей, Артюхов, а также управляющий директор НПО "Сатурн" Виктор Поляков отметили, что теперь в России "полностью закрыта проблема зависимости от украинских агрегатов".

Путин поздравил двигателестроителей с этим успехом.

Руководители предприятия подчеркнули, что развернутое на НПО "Сатурн" производство газотурбинных агрегатов "находится на самом современном технологическом уровне, позволяет на равных участвовать в международной кооперации, имеет конкурентоспособные цены".

Путину, в частности, продемонстрировали крупнейший производимый на НПО "Сатурн" газотурбинный двигатель ГТД-100/110.

Артюхов отметил, что работы по модернизации этого агрегата, который был прежде полностью украинского производства, завершатся в мае 2018 года.

Вместе с тем, Поляков подчеркнул, что в настоящее время перед предприятием стоит вопрос о серийном производстве этих двигателей. По его словам, до 2025 года потребность российской экономики составляет примерно 60 таких машин.

Сопровождавший президента вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что "на комиссию по импортозамещению на май уже поставлен этот вопрос для обсуждения его с "Газпромом".

Осмотрев еще ряд двигателей, которые в прошлые годы производились исключительно на украинском предприятии "Мотор Сич", президент отметил, что производимые на НПО "Сатурн" аналоги имеют "гораздо лучшие характеристики и абсолютно конкурентоспособны".

"Это приобретение Россией новых компетенций, которых не было еще в 2014 году", - сказал в свою очередь Артюхов.

Российские двигателестроители подчеркнули, что проект создания газотурбинного агрегата, испытаниям которого дал старт Путин 25 апреля, реализовывался в условиях беспрецедентной слаженности и оперативности всех вовлеченных структур и ведомств.

"Мы закрываем потребность России в корабельных ГТА на десятилетия вперед", - сказал Поляков.