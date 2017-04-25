Россия занимает твердое второе место на мировом рынке вооружений

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Россия уверенно опережает Францию, Германию и Великобританию по объемам экспорта вооружения и военной техники и занимает второе место на мировом рынке. Об этом сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

"В рамках военно-экономического сотрудничества с иностранными государствами активно развивается партнерство в военно-технической сфере. В настоящее время наша страна занимает второе место на мировом рынке вооружений, уверенно опережая Францию, Германию и Великобританию. Ежегодно нашу военную продукцию покупают более 60 стран", - сказала сказала она во время лекции в Финансовом университете при правительстве РФ, посвященной современному этапу развития Вооруженных сил.

Шевцова добавила, что приоритетным направлением сотрудничества России в военно-политической области является партнерство со странами СНГ. Также, по словам замминистра, эффективно ведется работа в рамках ОДКБ и ШОС, продолжается активное участие в реализации соглашений и проектов по линии ООН и других международных организаций, в том числе региональных.

Кроме того, она рассказала будущим финансовым менеджерам о системе контроля за использованием средств гособоронзаказа, использующейся в Минобороны с 2015 года. "М, как государственный заказчик видим сегодня все расчеты по государственным контрактам, что позволяет нам контролировать целевое использование денежных средств. Так, только в 2016 году уполномоченными банками предотвращено проведение операций в размере 63 миллиардов рублей на цели, не связанные с выполнением гособоронзаказа", - отметила замминистра.

По словам замглавы Минобороны, в прошлом году 57% средств, направленных на финансирование гособоронзаказа, головные исполнители потратили на расчеты с кооперацией. "Такие приоритетные платежи, как зарплата и социальные выплаты, налоги и оплата коммунальных услуг, составили 30%", - сообщила Шевцова.