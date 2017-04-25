В Минобороны ждут откровенной дискуссии по вопросам безопасности на конференции в Москве

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Минобороны России рассчитывает на откровенную дискуссию и обмен мнениями на VI Московской конференции по международной безопасности. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на встрече со статс- секретарем - заместителем министра обороны Сингапура Мохамедом Малики Бин Османом, которая прошла в преддверии конференции.
"Нам приятно, что Сингапур на столь высоком уровне принимает участие в Московской международной конференции. Мы рассчитываем, конечно, на откровенную дискуссию, диалог как с вами, так и с представителями всех регионов мира по вопросам глобальной и региональной безопасности", - сказал Фомин.
Он подчеркнул, что Россия рассматривает Сингапур, как ключевого партнера в Тихоокеанском регионе, и уделяет значительное внимание развитию двусторонних отношений.
Замминистра также отметил активную роль Сингапура в международном формате и в таком многостороненм формате, как АСЕАН (СМОА + и Шангрила-Диалог).
В свою очередь замминистра обороны Сингапутра поблагодарил руководство Минобороны за приглашение и выразил соболезнования с связи с террактом в Санкт- Петербурге. "То, что произошло, это огромное несчастье, огромная трагедия. И мы, естественно, осуждаем подобные деяния. Вопросы безопасности и транснационального терроризма - это проблема номер один, которую необходимо сегодня обсуждать", - сказал Бин Осман. По его мнению конференция дает возможность обсудить проблемы безопасности, с которыми сегодня сталкиваются во всех регионах мира.
"Безусловно, важность этого форума признана. Тем более на фоне ситуации, которая складывается в мире. Такие форумы крайне важны, крайне нужны. Мы можем здесь обменяться своими взглядами и мнениями на перспективу сотрудничества в тех или иных областях", - заключил замглавы военного ведомства Сингапура.