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Истребители-перехватчики МиГ-31 совершили длительный перелет с Камчатки в Забайкалье

Армия и ОПК
26 апреля, 3:02 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
В Забайкалье камчатские летчики проведут учебно-боевые полеты над незнакомой местностью с отработкой задач по своему предназначению
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Отряд истребителей-перехватчиков МиГ-31 совершил перелет дальностью более 3,5 тыс. км с Камчатки на аэродром Домна в Забайкалье, где летчики проведут полеты над незнакомой местностью и примут участие в учении с боевыми стрельбами по перехвату крылатых ракет, сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"Звено истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированной на Камчатке, в боевом снаряжении совершило длительный перелет на аэродром Домна авиационного соединения ВКС России в Забайкалье. В Забайкалье камчатские летчики проведут учебно-боевые полеты над незнакомой местностью с отработкой задач по своему предназначению, примут участие в летно-тактическом учении по перехвату крылатых ракет с выполнением боевых стрельб", - сообщил Матвеев.

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