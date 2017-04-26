Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия начала поставки С-400 Китаю

Армия и ОПК
26 апреля, 9:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила эту информацию
Поделиться
Материал из 1 страницы
Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400

Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила начало исполнения контракта по С-400 с Китаем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФСВТС России.

Ранее СМИ со ссылкой на генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева сообщили, что Россия начала исполнение контракта по поставкам С-400 в Китай.

"ФСВТС подтверждает, что "Рособоронэкспорт" действует в соответствии с условиями подписанного контракта", - сказали в службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Хищные птицы армии
Триумф “Ворчуна”
Cекретный "охотник" подводных сил России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: газовый хаб в Болгарии стоимостью до €2,4 млрд будет готов в 2022 году
2
Полиция возбудила дело о хулиганстве после стрельбы в центре Москвы
3
Fox: эсминец ВМС США привел в готовность вооружения при приближении иранского корабля
4
Грушко: РФ предпринимает меры в ответ на активность НАТО в Европе
5
Китай спустил на воду первый авианосец полностью собственного производства
6
Турция заранее предупредила РФ и США об ударах в Сирии и Ираке
7
Иванка Трамп заявила, что не влияла на решение отца об ударе по аэродрому в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама