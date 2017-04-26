Россия начала поставки С-400 Китаю

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила начало исполнения контракта по С-400 с Китаем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФСВТС России.
Ранее СМИ со ссылкой на генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева сообщили, что Россия начала исполнение контракта по поставкам С-400 в Китай.
"ФСВТС подтверждает, что "Рособоронэкспорт" действует в соответствии с условиями подписанного контракта", - сказали в службе.