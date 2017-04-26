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Шойгу предложил привлечь к разминированию в Сирии коммерческие компании

Армия и ОПК
26 апреля, 10:20 UTC+3 МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Глава Минобороны РФ отметил, что отряд российского Центра гуманитарного разминирования обнаружил и обезвредил практически все взрывоопасные предметы
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на VI Московской конференции по международной безопасности

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на VI Московской конференции по международной безопасности

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил привлечь к гуманитарному разминированию в Сирии коммерческие компании и создать специальный международный фонд, который будет финансировать работы.

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© ДИМК Минобороны РФ

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"Относительно последнего (разминирования территории в Сирии - прим. ТАСС) отмечу, что отряд российского Центра гуманитарного разминирования обнаружил и обезвредил практически все взрывоопасные предметы. Однако работы для саперов в стране еще очень много. Надеется, что служба разминирования Организации объединенных наций ЮНМАС в ближайшее время подключится к решению этой проблемы", - сказал он на открытии VI Московской конференции по международной безопасности.

"Предлагаем сформировать коалицию из заинтересованных стран, которые могли бы содействовать разминированию объектов в Сирии. Кроме того, считаем целесообразным создать фонд для финансирования специализированных коммерческих компаний, которые будут привлекаться к подобным работам", - добавил министр.

По мнению Шойгу, скоординированные действия международных и коммерческих организаций позволят в кратчайшие сроки очистить территорию страны от взрывоопасных пережитков войны.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством" Московская конференция по международной безопасности - 2017
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