Шойгу предложил привлечь к разминированию в Сирии коммерческие компании

Команда Ефимовой проведет подготовку к турниру "Маре Нострум" на КипреСпорт 26 апреля, 11:36
Шарапова сыграет с Винчи в Штутгарте при заполненных трибунахСпорт 26 апреля, 11:30
Компетентные органы разберутся с расходами при строительстве стадиона "Санкт-Петербург"Спорт 26 апреля, 11:27
Корпоративные волонтеры расширяют спектр своей деятельностиСоциальная ответственность 26 апреля, 11:22
Инноваторов образования объединили в единую сетьСоциальная ответственность 26 апреля, 11:13
Эксперты разработали проект стратегии развития экспорта ж/д машиностроенияТранспорт 26 апреля, 11:05
"Галс-Девелопмент" приступил к монолитным работам по надземной части ЖК "Достояние"Новости партнеров 26 апреля, 11:03
Дизайнеры предложили план по защите биоразнообразияСоциальная ответственность 26 апреля, 10:57
Совет Федерации освободил Фридинского от должности главного военного прокурораПолитика 26 апреля, 10:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил привлечь к гуманитарному разминированию в Сирии коммерческие компании и создать специальный международный фонд, который будет финансировать работы.
"Коршуны" и овчарки: как российские саперы разминируют Пальмиру
"Относительно последнего (разминирования территории в Сирии - прим. ТАСС) отмечу, что отряд российского Центра гуманитарного разминирования обнаружил и обезвредил практически все взрывоопасные предметы. Однако работы для саперов в стране еще очень много. Надеется, что служба разминирования Организации объединенных наций ЮНМАС в ближайшее время подключится к решению этой проблемы", - сказал он на открытии VI Московской конференции по международной безопасности.
"Предлагаем сформировать коалицию из заинтересованных стран, которые могли бы содействовать разминированию объектов в Сирии. Кроме того, считаем целесообразным создать фонд для финансирования специализированных коммерческих компаний, которые будут привлекаться к подобным работам", - добавил министр.
По мнению Шойгу, скоординированные действия международных и коммерческих организаций позволят в кратчайшие сроки очистить территорию страны от взрывоопасных пережитков войны.