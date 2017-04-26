Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Удар эсминцев США крылатыми ракетами 7 апреля по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих. Теперь Минобороны РФ принимает необходимые меры, чтобы обеспечить гарантированную защиту российских военных, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на открытии VI Московской конференции по международной безопасности.

"Ракетный обстрел рассматриваем как грубое нарушение международного права. Кроме того, действия Вашингтона создали угрозу для жизни наших военнослужащих, которые ведут в Сирии борьбу с терроризмом. Такие шаги вынуждают нас принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного состава российской группировки войск", - сказал министр.

В ночь на 7 апреля Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Руководство США назвало удар ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Пентагона, именно с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.

Россия выразила несогласие с действиями США. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

Обмен опытом для борьбы с террористами в Сирии

Шойгу также сообщил, что Россия готова поделиться с партнерами опытом применения авиации для борьбы с террористами в Сирии.

"Со своей стороны готовы познакомить коллег с полученным в Сирии опытом организации применения авиации ВКС России с учетом специфики тактических приемов, используемых террористами", - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул также, что российское вооружение и военная техника в сложных условиях показали высокие боевые возможности.

Шойгу отметил, что боевики, скрываясь среди беженцев, проникают в разные страны мира для совершения своих преступлений.

"В то же время активность бандформирований усиливается. Из подконтрольных им районов бегут тысячи мирных жителей. При этом среди беженцев скрываются боевики, которые направляются в разные страны для реализации своих преступных планов", - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ отметил, что главной угрозой глобальной безопасности все еще остается терроризм, поэтому было решено и на VI Московской конференции по международной безопасности вернуться к прошлогодней повестке в этом вопросе.

Приоритет - возвращение Сирии к мирной жизни

Шойгу подчеркнул необходимость разработки комплексной стратегии для возвращения к мирной жизни в освобожденных от террористов районах Сирии, избежав ошибок, допущенных в Афганистане и Ираке.

СПЕЦПРОЕКТ Алеппо освобожденный Как Алеппо и его жители возвращаются к мирной жизни — смотрите в фотогалерее ТАСС

Он особенно выделил, что возвращение страны к мирной жизни сегодня становится приоритетом работы в Сирии.

"Здесь необходимо исключить ошибки, допущенные в Афганистане и Ираке из-за недостаточного внимания международного сообщества к внутриполитическим процессам в этих странах и их восстановлению. Следует разработать комплексную стратегию совместных действий в освобожденных от бандитов районах", - сказал Шойгу.

По словам министра, ее основными элементами должны стать борьба с распространением идеологии запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" , разработка новой конституции страны, обеспечение потребностей населения путем гуманитарной поддержки и восстановления экономической жизни и разминирование территории.

Разделение оппозиции и террористов

По словам Шойгу, усилия стран - гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии - России, Ирана и Турции - позволили добиться прогресса разграничения отрядов вооруженной оппозиции и террористов.

"Совместными усилиями трех стран удалось сдвинуть с мертвой точки проблему разграничения на местности "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС) и конструктивной оппозиции", - сказал он.

"Год переговоров с представителями прежней американской администрации по этому вопросу положительных результатов так и не дал", - добавил Шойгу.