ФСВТС обсуждает выполнение оборонных контрактов на конференции по безопасности в Москве

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) обсуждает выполнение оборонных контрактов с партнерами на Московской конференции по международной безопасности.

Об этом сообщил директор службы Дмитрий Шугаев.

"Шестая международная конференция по безопасности привлекла значительное количество иностранных участников. Со многими делегациями "на полях" форума запланированы двусторонние встречи, на которых, в том числе, будут обсуждаться выполнение текущих контрактов на поставку вооружений и военной техники, а также перспективы развития военно-технического сотрудничества", - сказал Шугаев.

В частности, по его словам, уже состоялись переговоры с руководителями военных ведомств Лаоса, Филиппин, Индии. В ближайшее время пройдет встреча с представителями Бразилии. "Обсуждение носило открытый и конструктивный характер, партнеры высоко оценивают современные образцы военной техники российского производства, особенно с учетом их применения в ходе контртеррористической операции в Сирии", - отметил Шугаев.