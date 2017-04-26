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Совфед разрешил юношам со средним профобразованием служить по контракту

Армия и ОПК
26 апреля, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
По действующему законодательству поступать на военную службу по контракту могут молодые люди с высшим образованием
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, который позволяет заключать контракт о прохождении военной службы гражданам, не пребывающим в запасе, и военнослужащим, проходящим службу по призыву, при наличии у них среднего профессионального образования.

Согласно документу, молодые люди "смогут служить по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами". Сейчас по действующему законодательству поступать на военную службу по контракту могут только молодые люди с высшим образованием.

Как сообщил первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, закон направлен на совершенствование системы комплектования Вооруженных Сил, войск национальной гвардии, воинских формирований МЧС, Службы внешней разведки и органов государственной охраны.

"Он предоставляет право молодым людям со средним профессиональным образованием, не пребывающим в запасе, право заключать контракты о прохождении военной службы на должностях рядового и сержантского состава. Этим же правом наделяются и военнослужащие по призыву, имеющие такое же образование", - сказал Клинцевич.

По его словам, реализация закона позволит устранить дефицит наиболее востребованных воинских должностей технического профиля, повысить эффективность эксплуатации вооружения и военной техники, "создаст дополнительные возможности для привлечения к военной службе по контракту молодых людей, имеющих соответствующую мотивацию".

Ежегодно гражданские организации выпускают около 500 тыс. специалистов технического профиля, имеющих среднее профессиональное образование, большинство из которых непосредственно после окончания обучения подлежит призыву на военную службу. Только в ходе весенней призывной кампании 2016 года было призвано более 32 тыс. человек со средним профессиональным образованием, многие из которых проявляли заинтересованность в заключении контракта о прохождении военной службы.

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