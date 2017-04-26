ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов в Сирии

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России с начала операции в Сирии совершили более 23 тысяч боевых вылетов и порядка 77 тысяч ударов по террористам. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-полковник Сергей Рудской на VI Московской конференции по международной безопасности.

"Всего с начала военной операции боевой авиацией ВКС РФ совершено более 23 тысяч вылетов и порядка 77 тысяч ударов", - сказал Рудской.

Он отметил, что сравнительный анализ результатов действий российской авиации и авиации международной коалиции в Сирии показывает, что, имея в разы меньше самолетов, ВКС РФ выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов.

Рудской также сообщил, что ВКС в настоящее время используют в операции в Арабской Республике около 80 беспилотных летательных аппаратов. По его словам, это позволяет военнослужащим постоянно контролировать ситуацию на земле, в реальном масштабе времени получать данные об объектах боевиков и наносить им поражение.