ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов в Сирии

Сергей Шнуров о юбилейном концерте "Ленинграда". ВидеотрансляцияКультура 26 апреля, 16:07
Брюс Кэссиди стал главным тренером клуба НХЛ "Бостон"Спорт 26 апреля, 16:02
Тереза Мэй: победа лейбористов на выборах грозит созданием "коалиции хаоса"Международная панорама 26 апреля, 15:55
Власти Петербурга сохраняют планы по строительству 15-20 станций метро за счет бюджетаТранспорт 26 апреля, 15:53
В Братске построят новый диагностический центрНовости партнеров 26 апреля, 15:53
Выставка "Последняя императрица. Документы и фотографии" открылась в здании Госархива РФКультура 26 апреля, 15:48
ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов в СирииАрмия и ОПК 26 апреля, 15:47
Суперкомпьютер Сибирского отделения РАН поможет Красноярску решить проблему "черного неба"Сибирь 26 апреля, 15:44
Рабочая встреча IAAF и ВФЛА пройдет 13-14 июняСпорт 26 апреля, 15:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России с начала операции в Сирии совершили более 23 тысяч боевых вылетов и порядка 77 тысяч ударов по террористам. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-полковник Сергей Рудской на VI Московской конференции по международной безопасности.
"Всего с начала военной операции боевой авиацией ВКС РФ совершено более 23 тысяч вылетов и порядка 77 тысяч ударов", - сказал Рудской.
Он отметил, что сравнительный анализ результатов действий российской авиации и авиации международной коалиции в Сирии показывает, что, имея в разы меньше самолетов, ВКС РФ выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов.
Рудской также сообщил, что ВКС в настоящее время используют в операции в Арабской Республике около 80 беспилотных летательных аппаратов. По его словам, это позволяет военнослужащим постоянно контролировать ситуацию на земле, в реальном масштабе времени получать данные об объектах боевиков и наносить им поражение.