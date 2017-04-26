Армия Сирии при поддержке ВКС РФ уничтожила около 7 тысяч боевиков

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Правительственные войска Сирии уничтожили под Хамой при поддержке ВКС РФ около 7 тысяч боевиков из 10-тысячной группировки.
Экстремисты отброшены от города на 15 километров, сообщил начальник Главного оперативного управления - первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
По его словам, террористы собрали группировку в 10 тысяч боевиков, основу которой составили террористы из запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры". Ранее им удалось захватить ряд населенных пунктов и приблизиться к городу Хама.
"Потери боевиков составили более 6800 человек убитыми и ранеными", - сообщил генерал. Также уничтожено 68 единиц бронетехники, 22 "джихад-мобиля", более 260 автомобилей с тяжелым вооружением.
"В текущем году разгромлена крупная группировка ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство") к северу от Алеппо. Успешно развивается наступление правительственных войск на северо-востоке провинции Алеппо", - сказал Рудской. Он добавил, что правительственные войска освободили от бандформирований 41 населенный пункт и вышли к районам юго-западнее города Манбидж, находящегося под контролем курдских отрядов самообороны.
Он также сообщил, что силы специальных операций играют ключевую роль в уничтожении главарей террористов в Сирии.