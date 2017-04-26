Рудской: почти 6,5 млн жителей Сирии присоединились к режиму примирения

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Более шести миллионов жителей Сирии из почти 1500 городов присоединились к режиму примирения.
Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"В настоящее время достигнуты договоренности о примирении со старейшинами и главами 1470 населенных пунктов, где проживают более 6 миллионов 360 тысяч человек", - сказал Рудской на VI Московской конференции по международной безопасности.
Ранее сообщалось, что на 7 марта более 5,5 млн человек проживают в населенных пунктах, которые присоединились к режиму прекращения боевых действий в Сирии.