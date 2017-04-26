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Шойгу: программа военного сотрудничества РФ и Пакистана в этом году будет обширной

Армия и ОПК
26 апреля, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
По словам российского министра, планируется участие в антинаркотическом учении "Аравийский муссон-2017", взаимные визиты руководства видов ВС и заходы кораблей ВМС двух стран в порты сторон
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совместные антинаркотические учения и взаимные заходы кораблей войдут в обширную программу российско-пакистанского военного сотрудничества. Об этом в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства обороны Пакистана Хаваджей Мухаммадом Асифом на VI Московской международной конференции по безопасности в Москве.

В начале встречи Шойгу выразил соболезнования пакистанскому коллеге в связи с терактами в городах Парачинар и Лахор, которые унесли десятки жизней, в том числе и военнослужащих. "Как вы знаете, наша страна также подверглась террористической атаке, я имею в виду взрывы в метро. К сожалению, те события, которые сегодня происходят Сирии, Ливии и Афганистане добавляют нам много забот и много тревог. Думаю, нечто подобное происходит и в Европе", - сказал Шойгу, отметив необходимость консолидации всех здравых сил для борьбы с терроризмом.

"В текущем году у наших ведомств насыщенная программа совместных мероприятий. Это участие в антинаркотическом учении "Аравийский муссон-2017", взаимные визиты руководства видов Вооруженных сил и заходы кораблей Военно-морских сил России и Пакистана в порты сторон", - сообщил российский министр.

Шойгу также отметил, что двусторонние встречи в последние годы способствуют наращиванию контактов Вооруженных сил России и Пакистана по таким направлениям, как проведение совместных наземных и морских учений, а также укреплению связей по линии Генеральных штабов.

В свою очередь, Асиф также констатировал улучшение двусторонних отношений. "И пример тому - наши совместные учения. И для нас было очень важно участие российских войск как в наземных учениях, так и в учениях Военно-морского флота", - заключил пакистанский министр.

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