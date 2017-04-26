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Техника на гусеничной платформе "Курганец-25" пойдет в серию с 2021 года

Армия и ОПК
26 апреля, 19:45 UTC+3 ВОЛГОГРАД 26, апреля. /ТАСС
Ожидается, что на этой платформе также будут созданы бронетранспортер, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также самоходное артиллерийское орудие
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ВОЛГОГРАД, 26 апреля. /ТАСС/. Серийное производство техники на средней гусеничной платформе "Курганец-25" начнется с 2021 года, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов в рамках рабочей поездки на оборонные предприятия Волгограда.

"Серийное производство начнется с 2021 года, но это не значит, что мы его бросили. У нас есть время, чтобы выявить все узкие места, испытать их, хеджировать все технические риски, связанные с доводкой двигателя, с автоматической трансмиссией, прицельными комплексами", - сказал Борисов.

Платформа "Курганец-25" входит в один ряд с другими платформами - тяжелой "Арматой", средним "Бумерангом" и легким "Тайфуном". Боевая машина пехоты на базе "Курганца" была продемонстрирована на Параде Победы в Москве 9 мая 2016 года. Ожидается, что на этой платформе также будут созданы бронетранспортер, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также самоходное артиллерийское орудие калибра 120 мм и зенитный артиллерийский комплекс калибра 57 мм.

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