Новый авиадесантируемый комплекс РЭБ пойдет в серию с 2021 года

ВОЛГОГРАД, 26 апреля. /ТАСС/. Новый авиадесантируемый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Лорандит-АД" будет принят на вооружение в 2019 году, его серийное производство начнется с 2021 года.

Об этом сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков во время посещения Волгоградского тракторного завода.

"На вооружение он будет принят с 2019 года, а с 2021 года пойдут плановые поставки. Сейчас завершается ОКР (опытно-конструкторская работа - прим. ТАСС), потом пройдут государственные испытания, после чего он будет принят на вооружение", - сказал Сердюков.