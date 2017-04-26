Новый авиадесантируемый комплекс РЭБ пойдет в серию с 2021 года

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ВОЛГОГРАД, 26 апреля. /ТАСС/. Новый авиадесантируемый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Лорандит-АД" будет принят на вооружение в 2019 году, его серийное производство начнется с 2021 года.
Об этом сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков во время посещения Волгоградского тракторного завода.
"На вооружение он будет принят с 2019 года, а с 2021 года пойдут плановые поставки. Сейчас завершается ОКР (опытно-конструкторская работа - прим. ТАСС), потом пройдут государственные испытания, после чего он будет принят на вооружение", - сказал Сердюков.