Рогозин обсудил с министром обороны Индии перспективы сотрудничества в ВТС

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин встретился с новым министром обороны Индии Аруном Джейтли. Как сообщил источник в аппарате зампреда правительства, обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества.
"В ходе встречи обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества с Индией, в том числе по ранее достигнутым договоренностям лидеров наших стран", - сообщил собеседник агентства. По его словам, Рогозин также пригласил министра обороны Индии и высокую делегацию индийских военных и представителей промышленности принять участие в военно-промышленной конференции на площадке форума "Армия-2017", который пройдет в Москве в августе.
Встреча прошла в Доме правительства, в российскую делегацию вошли представители ФС ВТС, Минпромторга, ОСК, и ряда других ведомств и предприятий ОПК.