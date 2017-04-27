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В День Победы в небо над Хабаровском впервые поднимется "Бессмертная эскадрилья"

Армия и ОПК
27 апреля, 4:34 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Эскадрилья из восьми самолетов пролетит вдоль береговой линии Амура

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ХАБАРОВСК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. "Бессмертная эскадрилья" впервые пролетит в небе над Хабаровском в День Победы, на борту каждого из 8 самолетов будут размещены фотографии военных летчиков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

"Инициаторам патриотической акции "Бессмертная эскадрилья" выступила региональная Федерация самолетного спорта при поддержке министерства культуры края. Эскадрилья из восьми самолетов пролетит вдоль береговой линии Амура. На борту каждого самолета планируется разместить фотографии военных летчиков, родившихся, работавших или служивших в Хабаровском крае", - рассказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, право принять участие в акции получат призеры открытого кубка Федерации самолетного спорта края, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Хабаровске 6 мая на аэродроме "Калинка".

Главной смотровой площадкой для зрителей акции 9 мая станет центральная набережная Хабаровска, полет будет выполняться с 13:00 до 14:00 (6:00-7:00 мск). Возглавит эскадрилью двукратный абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу, чемпион России по высшему пилотажу, заслуженный мастер спорта РФ Владимир Котельников.

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