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Истребительная авиация ВВО на учении уничтожила командные пункты условного противника

Армия и ОПК
27 апреля, 4:33 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

Отдельным полетным заданием для каждого экипажа стало выполнение фигур высшего пилотажа на различных высотах и имитация воздушного боя

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ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Экипажи новейших истребителей Су-35С Восточного военного округа (ВВО) на учении в рамках контрольной проверки за зимний период обучения уничтожили ракетами класса "воздух- поверхность" "командные пункты" условного противника, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В Хабаровском крае завершилось летно-тактическое учение истребительной авиации ВВО, которое прошло в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Экипажи новейших истребителей Су-35С выполнили летные тактические задания, отработав комплекс различных элементов боевой подготовки в небе. В частности, особое внимание было уделено технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах", - сообщил Гордеев.

Летчики в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы по очереди искали и уничтожали самолеты условного противника. Отдельным полетным заданием для каждого экипажа стало выполнение фигур высшего пилотажа на различных высотах и имитация воздушного боя. В завершение учения экипажи выполнили боевые стрельбы ракетами класса "воздух- поверхность" по групповым наземным целям, имитирующим командные пункты противника, на одном из авиационных полигонов округа.

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