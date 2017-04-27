"Рособоронэкспорт": Россия активизирует сотрудничество в сфере ВТС с Латинской Америкой

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МЕХИКО, 27 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Россия уделяет большое внимание укреплению своего присутствия на рынке вооружений в странах Латинской Америки. Такое мнение высказал в среду начальник управления департамента маркетинговой деятельности "Рособоронэкспорта" Александр Денисов. Он возглавил делегацию компании на открывшейся на авиабазе в штате Мехико международной авиакосмической выставке FAMEX-2017.
"Рособоронэкспорт" сотрудничает практически со всеми странами латиноамериканского региона, - сказал Денисов. - При этом Россия прилагает значительные усилия по укреплению своих позиций на этом рынке, предлагая, в отличие от других стран, не только контракты на готовые системы, но и широкий спектр услуг по постгарантийному обслуживанию, поставке запчастей, ремонту, обучению персонала, эксплуатации и техническому обслуживанию продукции военного назначения, модернизации и даже лицензионному производству высокотехнологичных образцов боевой техники".
В мексиканском авиакосмическом салоне, помимо "Рособоронэкспорта", принимают участие представители госкорпорации "Ростех", холдинга "Вертолеты России" и корпорации "Иркут". По мнению Денисова, это служит свидетельством того, что Россия "поступательно активизирует военно-техническое сотрудничество" со странами Латинской Америки. "В центре внимания наших латиноамериканских друзей на протяжении многих лет остается российская авиационная и вертолетная техника, средства ПВО и техника для сухопутных войск, - добавил представитель "Рособоронэкспорта". - При этом ко многим образцам внимание существенно возросло после успешных действий ВКС России в ходе антитеррористической операции в Сирии".
Участие в мексиканском авиасалоне принимают более 500 компаний из десятков стран мира. На экспозиции "Рособоронэкспорта" представлены более 160 наименований военной техники и вооружения отечественного производства. Натурными образцами были выбраны вертолет Ми-17, который используют вооруженные силы Мексики, и бронеавтомобиль "Горец-М" производства российского предприятия "Институт спецтехники". В начале марта эта машина была передана во временное пользование Службе федеральной защиты Мексики.