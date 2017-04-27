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Корабли Тихоокеанского флота зашли с визитом во вьетнамский порт Камрань

Армия и ОПК
27 апреля, 10:09 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

В рамках визита моряки примут участие в церемонии возложения венков к мемориалу "Камрань", осмотрят достопримечательности порта и проведут ряд товарищеских спортивных матчей с вьетнамскими моряками

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ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" прибыл в порт Камрань во Вьетнаме, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

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"В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретятся с представителями командования 4-го военно-морского района ВМС Вьетнама и руководством народного комитета провинции Кханьхоа. Примут участие в церемонии возложения венков к мемориалу "Камрань". Военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрят достопримечательности иностранного порта и проведут ряд совместных товарищеских спортивных матчей с вьетнамскими моряками", - рассказал Матвеев.

Отряд кораблей прибыл в Манилу в четверг, 20 апреля, визит продлится до 24 апреля, после этого корабли продолжат выполнять задачи дальнего морского похода.

Боевые корабли совершают дальний поход в водах Мирового океана с 1 апреля. Он проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных сил РФ и продлится более двух месяцев. Ранее в рамках похода корабли зашли в порты Пусан (Южная Корея) и Манила (Филиппины).

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