Минобороны РФ: Саудовская Аравия заинтересована в покупке российского вооружения

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Саудовская Аравия хочет купить самое современное российское вооружение. Об этом в четверг сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на встрече с заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил королевства генерал-лейтенантом Файедом Хамидом ар-Рувейли на VI Московской международной конференции по безопасности в Москве.
Фомин отметил, что за последние два-три года между Россией и Саудовской Аравией "резко активизировалось военное сотрудничество".
"Мы очень активно работаем последние 2,5 года. И у нас есть с вашей стороны большой перечень ваших пожеланий в виде возможных закупок самых современных видов вооружения", - сказал замминистра.
По его словам, российское оборонное ведомство настроено на поступательное развитие всего комплекса двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях. "Рассчитываем на продолжение открытого и доверительного диалога по всему кругу интересующих нас вопросов", - заключил замглавы Минобороны РФ.