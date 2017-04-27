Минобороны РФ: Саудовская Аравия заинтересована в покупке российского вооружения

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Саудовская Аравия хочет купить самое современное российское вооружение. Об этом в четверг сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на встрече с заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил королевства генерал-лейтенантом Файедом Хамидом ар-Рувейли на VI Московской международной конференции по безопасности в Москве.

Фомин отметил, что за последние два-три года между Россией и Саудовской Аравией "резко активизировалось военное сотрудничество".

"Мы очень активно работаем последние 2,5 года. И у нас есть с вашей стороны большой перечень ваших пожеланий в виде возможных закупок самых современных видов вооружения", - сказал замминистра.

По его словам, российское оборонное ведомство настроено на поступательное развитие всего комплекса двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях. "Рассчитываем на продолжение открытого и доверительного диалога по всему кругу интересующих нас вопросов", - заключил замглавы Минобороны РФ.