Первый полет ПАК ДА запланирован к 2025 году

КАЗАНЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Перспективный авиационный комплекс Дальней авиации (ПАК ДА) может совершить свой первый полет в 2025-2026 годах и пойти в серию в 2028-2029 годах. Об этом сообщил журналистам замминистра обороны РФ Юрий Борисов во время посещения Казанского авиазавода.

"Мы рассчитываем первый вылет в районе 2025-2026 года и начало серийного производства - 2028-2029 год", - сказал Борисов.

Как сообщал ранее замминистра, перспективный авиационный комплекс Дальней авиации может быть представлен публике уже в 2018 году.

Предполагалось, что ПАК ДА начнет поступать в войска в 2023-2025 годах, первые испытательные полеты нового самолета намечались на 2019-2020 годы. Позднее стало известно, что создание бомбардировщика будет сдвинуто в связи с планами возобновить серийный выпуск Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2. При этом, заверял Борисов, работы над ПАК ДА останавливаться не будут.

Перспективный авиационный комплекс Дальней авиации - российский стратегический бомбардировщик нового поколения, создаваемый компанией "Туполев". Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по бомбардировщику начались в 2009 году. ПАК ДА будет иметь дозвуковую скорость полета, оружие самолета будет размещено внутри его корпуса. В конструкции машины будут максимально широко применены радиопоглощающие материалы (технология "стелс").