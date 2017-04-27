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Бронемашины в "башмаках" отрепетировали парад Победы на Дворцовой площади в Петербурге

Армия и ОПК
27 апреля, 21:37 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, апреля. /ТАСС

В специальные асфальтоходные "башмаки" традиционно обувают всю гусеничную технику, чтобы исключить деформацию брусчатки Дворцовой площади

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Более 4 тысяч военных и около 100 единиц боевой техники участвовали в четверг в прошедшей в четверг на Дворцовой площади Санкт-Петербурга первой репетиции парада в честь 72-й годовщины Победы.

"Механизированную колонну возглавил лучший танк Второй мировой войны Т-34-85, следом за ним на тренировке прошли легкобронированные автомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82АМ, зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и различные артиллерийские системы", - рассказали ТАСС в пресс-службе Западного военного округа.

Петербургский парад имеет свои особенности, связанные со статусом города как культурной столицы России. Дворцовая площадь - часть внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО исторического центра Санкт-Петербурга, и чтобы не повредить ее брусчатку, всю гусеничную технику традиционно обувают в специальные асфальтоходные "башмаки", которые полностью исключают деформацию дорожного покрытия главной площади северной столицы. Генеральная репетиция парада пройдет на Дворцовой 7 мая.

Традиция парадов Победы

Парады, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, проводятся на Дворцовой площади с 1945 года - первое торжественное прохождение войск состоялось 8 июля 1945 года, когда в городе встречали солдат Ленинградского фронта, вернувшихся домой.

Парадом командовал маршал Леонид Говоров, командовавший Ленинградским фронтом в 1942-1944 годах. Войска входили в город тремя колоннами, проходя через триумфальные арки, построенные всего за неделю силами городских рабочих и студентов по проектам, созданным еще в дни блокады; в 2015 году одна из этих арок была воссоздана в Красном Селе. Современники вспоминали, что ленинградцы встречали солдат цветами, дети подносили им кружки с невской водой, которую приносили к месту прохождения колонн в ведрах, а солдаты, готовясь к прохождению, ночь перед парадом спали на гимнастерках, расстеленных по земле, чтобы наутро они выглядели как отглаженные.

Забытая и возвращенная история

Много лет 8 июля 1945 года было "забытой датой" ленинградской истории, поскольку руководители города, принимавшие этот парад, были впоследствии репрессированы в рамках печально знаменитого "ленинградского дела". Однако в последние годы историческая память возвращается, в музеях города открываются выставки, посвященные этому параду, проводятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В Государственном музее истории Санкт-Петербурга представлены архивные фотографии ТАСС, на которых запечатлен этот день.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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