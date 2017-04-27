Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чемезов: стоимость российско-индийского контракта по Ка-226 превышает $1 млрд

Армия и ОПК
27 апреля, 22:42 UTC+3

Глава госкорпорации "Ростех" уточнил, что 40 вертолетов должны быть поставлены Россией, еще 160 будут изготовлены по лицензии на территории Индии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Стоимость российско-индийского контракта на поставку 200 вертолетов Ка-226Т превышает $1 млрд, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"Был подписан (в 2016 году - прим. ТАСС) контракт на создание совместного производства вертолетов Ка-226 с Индией", - сказал Чемезов.

На вопрос Путина о стоимости контракта руководитель Ростеха ответил: "Более миллиарда (долларов)". Чемезов напомнил, что 40 вертолетов должны быть поставлены Россией, еще 160 будут изготовлены по лицензии на территории Индии.

Российско-индийское соглашение о сотрудничестве в области производства вертолетов было подписано в 2015 году, в октябре 2016 года было подписано соглашение о создании совместной компании по производству вертолетов Ка-226Т. Как сообщалось ранее, в России Ка-226Т будут производиться на двух предприятиях - в Кумертау и Улан-Удэ.

Ка-226Т - легкий многоцелевой вертолет, взлетная масса которого составляет 3,4 тонны. Он предназначен для перевозки до 1,5 тонны грузов либо до семи пассажиров на расстояние 600 км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Хищные птицы армии
Триумф “Ворчуна”
Cекретный "охотник" подводных сил России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
2
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с транспортным судном
3
В Македонии протестующие оккупировали парламент после выбора нового спикера
4
Суд обязал Вадима Самойлова выплатить брату 4,3 млн рублей
5
Экс-глава антикоррупционного главка МВД Сугробов приговорен к 22 годам колонии
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Девять россиян на снегоходах провалились под лед на Шпицбергене
Темы дня
Загрузка...
Реклама