Чемезов: стоимость российско-индийского контракта по Ка-226 превышает $1 млрд

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Стоимость российско-индийского контракта на поставку 200 вертолетов Ка-226Т превышает $1 млрд, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
"Был подписан (в 2016 году - прим. ТАСС) контракт на создание совместного производства вертолетов Ка-226 с Индией", - сказал Чемезов.
На вопрос Путина о стоимости контракта руководитель Ростеха ответил: "Более миллиарда (долларов)". Чемезов напомнил, что 40 вертолетов должны быть поставлены Россией, еще 160 будут изготовлены по лицензии на территории Индии.
Российско-индийское соглашение о сотрудничестве в области производства вертолетов было подписано в 2015 году, в октябре 2016 года было подписано соглашение о создании совместной компании по производству вертолетов Ка-226Т. Как сообщалось ранее, в России Ка-226Т будут производиться на двух предприятиях - в Кумертау и Улан-Удэ.
Ка-226Т - легкий многоцелевой вертолет, взлетная масса которого составляет 3,4 тонны. Он предназначен для перевозки до 1,5 тонны грузов либо до семи пассажиров на расстояние 600 км.