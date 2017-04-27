Ростех в 2016 году поставил по линии "Рособоронэкспорта" продукцию на $13,1 млрд

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Объем экспорта госкорпорации "Ростех" по линии "Рособоронэкспорта" в прошлом году вырос на 3%, до $13,1 млрд. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Объем экспорта также вырос, правда, не так много, на 3%. Тем не менее объем составил $13,1 млрд. Это объем проданной продукции через "Рособоронэкспорт", - сказал Чемезов.
Ранее глава Ростеха, в состав которого входит "Рособоронэкспорт", сообщал, что объем поставок оружия через спецэкспортера по итогам 2016 года составит около $13 млрд. Портфель заказов компании составляет $45 млрд, говорил Чемезов.
Глава госкорпорации также отметил, что Россия в прошлом году выполнила все обязательства перед Ираном по поставке зенитных ракетных систем С-300.
"Также мы завершили поставку С-300 в Иран. Все свои обязательства выполнили", - сказал Чемезов.