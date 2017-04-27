Доля частных инвесторов в капитале "Калашникова" вырастет до 75%

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" приняла решение увеличить долю частных инвесторов в концерне "Калашников", оставив себе пакет в размере 25 процентов плюс одна акция. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Первоначально частные инвесторы у нас (в "Калашникове" - прим. ТАСС) имели 49%. Мы сейчас приняли решение увеличить их долю до 75%, оставив 25% плюс одна акция, для того чтобы осуществлять общий контроль за производством оружия", - сказал Чемезов Путину.
Как рассказал глава Ростеха, в 2016 году "Калашников" открыл пять новых производственных объектов, что, по словам Чемезова, является удачным примером частно-государственного партнерства. Он также напомнил, что "Калашников" сейчас производит не только стрелковое оружие, но и приобрел верфь в Рыбинске, где производит катера для гражданских и военных нужд, а также занимается производством беспилотников для российской армии.
Ранее сообщалось, что пакет акций "Калашникова" в размере 26% минус одна акция предполагается продать Андрею Бокареву (президент и совладелец "Трансмашхолдинга") и Алексею Криворучко (гендиректор концерна "Калашников").
Чемезов сообщил, что Бокарев может приобрести акции и другого холдинга Ростеха. "Сегодня господин Бокарев, который является одним из акционеров, изъявил желание войти к нам в другой, новый холдинг. Это высокоточное оружие. Мы сейчас рассматриваем, какую долю ему можно будет продать", - уточнил глава госкорпорации.