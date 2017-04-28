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Масштабные учения срочников ВКС России прошли под Белгородом

Армия и ОПК
28 апреля, 0:43 UTC+3 БЕЛГОРОД БЕЛГОРОД 28, апреля. /ТАСС

На учебном аэродроме военные работали на специальной аэродромной технике, в том числе использовали пусковые, тепловые и уборочные машины, автомобили-кондиционеры и заправщики самолетов и вертолетов

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БЕЛГОРОД, 28 апреля. /ТАСС/. Учения младших авиационных специалистов Воздушно-космических сил прошли в Белгородской области. Как сообщили журналистам в Минобороны России, в маневрах участвовали несколько сотен срочников из учебного центра ВКС, которые в ближайшее время пополнят авиачасти по всей стране.

"Военнослужащие срочной службы по тревоге совершили многокилометровый марш на технике в ночных условиях, отразили "нападение" диверсионно-разведывательных групп, преодолели зараженные участки местности, а потом произвели дезактивацию транспортных средств. На полигоне личный состав выполнил радиационную, химическую и биологическую разведку с забором проб воздуха и воды, разминирование участков местности, эвакуацию пострадавших из поврежденной техники и оказание первой медицинской помощи", - рассказали в военном ведомстве.

На учебном аэродроме военные работали на специальной аэродромной технике, в том числе использовали пусковые, тепловые и уборочные машины, автомобили-кондиционеры и заправщики самолетов и вертолетов.

Всего в ВКС России есть два учебных центра для младших специалистов ВКС - в Белгороде и Ростове-на-Дону. В Минобороны не уточнили, срочники из какого из них участвовали в учениях.

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