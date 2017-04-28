Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": первую подлодку проекта 971 с "Калибром" передадут ВМФ России в 2018 году

Армия и ОПК
28 апреля, 2:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

По своим техническим и боевым характеристикам модернизированный корабль "Леопард" будет соответствовать требованиям флота к многоцелевым АПЛ 4-го поколения, пишет газета

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Военно-морской флот России в следующем году получит первую многоцелевую атомную субмарину проекта 971 после модернизации с перевооружением на крылатые ракеты комплекса "Калибр". Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на официального представителя Центра судоремонта "Звездочка" Евгения Гладышева.

"Первый обновленный корабль проекта 971М "Леопард" ВМФ получит в 2018 году. По своим техническим и боевым характеристикам модернизированные корабли будут соответствовать требованиям флота к многоцелевым АПЛ 4-го поколения", - сказал Гладышев изданию.

По данным газеты, предполагается перевооружить четыре субмарины проекта 971 - "Леопард", "Волк", "Братск" и "Самара". Помимо новых ракет, они получат современное радиоэлектронное оборудование и мощные гидроакустические станции, пишут "Известия". Издание уточняет, что атомные подлодки будут оснащаться адаптированными для запуска из- под воды ракетами комплекса "Калибр", аналогичными тем, которыми оснащаются дизель-электрические субмарины проекта 636.3 (также известны как "Варшавянки").

Ранее сообщалось о планах ВМФ России до 2020 года провести модернизацию и перевооружение около десяти многоцелевых атомных подводных лодок проектов 971 и 949А. Весной 2015 года адмирал Виктор Чирков, занимавший тогда пост главкома ВМФ, говорил, что субмарины получат новое вооружение, новые системы жизнеобеспечения, гидроакустические и навигационные комплексы, системы управления и связи. Срок службы подлодок будет увеличен почти вдвое, отмечал адмирал.

Подлодка "Леопард" находится в Центре судоремонта "Звездочка" с 2011 года. Однотипные "Волк", "Братск" и "Самара" прибыли на модернизацию в 2014 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Хищные птицы армии
Триумф “Ворчуна”
Cекретный "охотник" подводных сил России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России вступают в силу новые правила выплат по ОСАГО
2
Постпред США призвала СБ ООН оказать максимальное давление на РФ за поддержку Дамаска
3
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
4
Сборная России в овертайме проиграла шведам в матче Еврохоккейтура
5
Постпред США: власти Сирии перепродают изъятые из конвоев ООН лекарства на черном рынке
6
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с транспортным судном
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама