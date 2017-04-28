Объем поставок оружия в Латинскую Америку по линии "Рособоронэкспорта" превысил $10 млрд

МЕХИКО, 28 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Компания "Рособоронэкспорт" поставила в страны Латинской Америки российского вооружения и военной техники более чем на 10 млрд долларов с момента своего основания в 2000 году. Об этом заявил в четверг начальник управления департамента маркетинговой деятельности компании Александр Денисов. Он возглавляет делегацию "Рособоронэкспорта" на международной авиакосмической выставке FAMEX-2017, проходящей в штате Мехико.

"Это очень серьезный показатель нашей успешной работы здесь, в этом отдаленном от России регионе, причем в условиях жесточайшей конкуренции со стороны основных мировых производителей продукции военного назначения, в первую очередь США", - отметил Денисов. При этом в настоящее время "Рособоронэкспорт" участвует в ряде тендеров в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Мексике и Перу, тематика которых "как сухопутная, так и авиационная".

По словам Денисова, повышенным вниманием и спросом в странах Латинской Америки пользуется российская автомобильная техника. "Те же мексиканцы активно использовали грузовые автомобили "Урал" при ликвидации последствий урагана "Катрина", когда никакую другую технику для спасения пострадавших задействовать было невозможно", - отметил он.

Интерес в регионе вызывает и продукция отечественной авиационной промышленности. "Некоторые страны Латинской Америки уже прислали заявки на закупку российских учебно- боевых самолетов Як-130", - сказал Денисов. Он добавил, что ВВС ряда государств также "изыскивают возможности для закупки в России самолетов МиГ-29М, Су-30МК2 и Бе-200", однако на этом направлении "не все так просто, как того хотелось бы".

Участие в мексиканском авиасалоне принимают более 500 компаний из десятков стран мира, в том числе представители госкорпорации "Ростех", холдинга "Вертолеты России" и корпорации "Иркут". На экспозиции "Рособоронэкспорта" представлены более 160 наименований военной техники и вооружения отечественного производства. Выставка будет работать до 29 апреля.