Медицинский отряд ВДВ, выполнявший гуманитарные задачи, вернулся из Сирии

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Военные 35-го отдельного медицинского отряда Воздушно-десантных войск России, выполнявшие гуманитарные задачи в Сирийской Арабской Республике, вернулись в Псков. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"На двух военно-транспортных самолетах Ил-76 в Псков вернулся 35-й отдельный медицинский отряд Воздушно- десантных войск России, выполнявший гуманитарные задачи в Сирийской Арабской Республике. В соединении на базе военного госпиталя их в торжественной обстановке встретили представители командования дивизии, сослуживцы, родные и близкие. В течение нескольких месяцев, военные врачи и младший медицинский персонал отряда оказывали необходимую медицинскую помощь сотням возвращающихся в свои дома местным жителям и детям", - говорится в сообщении ведомства.

По сведениям Минобороны РФ, всего специалисты медицинского отряда ВДВ помогли более 15 тысячам человек. Каждая такая выездная медицинская группа оказывала помощь от 120-140 пациентам за выезд. Военные оказывали медицинскую помощь всем нуждающимся жителям Сирии в более 100 восстанавливаемых населенных пунктах провинций Латакия, Хомса и Хамы. Всего специалисты медицинского отряда совершили более 250 таких выездов.

Ведомство отмечает, что отдельный медицинский отряд ВДВ России в составе более 100 квалифицированных специалистов в январе был направлен на авиабазу Хмеймим в Сирию для оказания медицинской помощи жителям, пострадавшим от обстрелов и насилия со стороны боевиков террористических организаций. Специалисты проводили многочисленные медицинские осмотры и консультации пациентов. В составе отряда работу осуществляли приемно-сортировочное, хирургическое, акушерско-гинекологическое, терапевтическое, педиатрическое и психологическое отделения. Диагностика проводилась при помощи портативных диагностических аппаратов УЗИ, ЭКГ, рентгеновского оборудования, аппаратуры для исследования органов зрения и лаборатории крови.