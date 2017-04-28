Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фрегат "Адмирал Эссен" отправился в Черное море из Балтики

Армия и ОПК
28 апреля, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр- НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Второй фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен", построенный для Черноморского флота, начал переход из Балтики в Севастополь. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба флота.

"Первый серийный фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен" приступил к выполнению межфлотского перехода с Балтийского флота к месту постоянной дислокации", - сказали в пресс- службе.

"Адмирал Эссен" является вторым фрегатом проекта 11356 и первым серийным кораблем этого проекта. Он назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена. Передача фрегата флоту и подъем на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня 2016 года.

Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр- НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Хищные птицы армии
Триумф “Ворчуна”
Cекретный "охотник" подводных сил России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Польша возмущена словами Макрона о санкциях против Варшавы
2
Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия председателю Педро Аграмунту
3
"Парящий" мост в Москве могут внести в Книгу рекордов Гиннесса
4
Тиллерсон заявил, что РФ и США не решали свои крупные проблемы в ходе его визита в Москву
5
Глава Донецкой администрации заявил, что Ростовская область принадлежит Украине
6
Порошенко призвал направить "средства" Януковича на модернизацию армии
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама